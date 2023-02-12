النقيب علي نجم من فوج اطفاء بيروت للـLBCI: الفريق ذهب الى تركيا من أجل عمليات "بحث وانقاذ" والتي تستغرق 72 ساعة فقط

أكّد النقيب علي نجم من فوج اطفاء بيروت ان الفريق اللبناني وصل في 6 شباط الى اضنة، ومنذ لحظة وصوله وهو يقوم بأعمال البحث والانقاذ الى لحظة مغادرته الاراضي التركية.



وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "الفريق ذهب الى تركيا من أجل عمليات "بحث وانقاذ" والتي تستغرق 72 ساعة فقط ولهذا السبب عدنا بعد انجازنا مهمّتنا".