آمر مجموعة البحث والانقاذ من فوج الهندسة في تركيا للـLBCI: الطريق أخذت نحو 13 ساعة للوصول الى المكان المطلوب

اعتبر الملازم أول وآمر مجموعة البحث والانقاذ من فوج الهندسة في تركيا اياد أبو فرج ان "العتاد الذي أخذه الفريق اللبناني معه الى تركيا هو عتاد يدويّ".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" "الطريق كانت صعبة من المطار الى المكان الذي كنّا نقوم فيه بأعمال الاغاثة، واخذت الطريق معنا نحو 13 ساعة".



واضاف "الفريق اللبناني هو أول من وصل للاغاثة، والسكان كانوا بانتظار من يساعدهم".