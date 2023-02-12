مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"

مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"



حلّت الفنّانة مي حريري ضيفةً على حلقة هذا الأسبوع من "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال عبر الـLBCI، وأجابت بجرأة وموضوعية على الأسئلة التي طُرحت عليها.



وفي ما يخص انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، تحدثت مي حريري عن تفاصيل الحادثة التي اعتبرتها نهاية لحياتها، وقالت: "حسيت خلصت الحياة".



فكيف عاشت مي حريري هذه اللحظات المروّعة؟ الإجابة في الفيديو أدناه: