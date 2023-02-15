روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!

روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"

يُقدّم برنامج "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد في حلقة جديدة بعد غد الجمعة على الـ"LBCI" تحيّة تكريميّة للموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني.

عن مسيرة فنيّة حافلة بالأغنيات والألحان والمقطوعات الموسيقيّة والموسيقى التصويريّة للعديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيّات الغنائيّة، عن إبداع فنّي حمل بصمة خاصّة في عالم الموسيقى، وعن الراحل الياس الرحباني الأب والزوج والصديق، تسترجع الحلقة مع ضيوف من عائلة الرحباني ومقرّبين منه أجمل الذكريات في حياته الفنيّة والعائليّة، مع ولدَيه غسان وجاد الرحباني، الفنّانة باسكال صقر، الفنان الأمير الصغير، الصحافي والناقد الفنّي عبيدو باشا، الشاعر هنري زغيب، وصديقه ابراهيم زود، كما ستُشارك زوجته نينا الرحباني في مداخلة هاتفيّة، وستُغنّي من روائعه الفنانتان نيللي معتوق، ورانيا الحاج، الى جانب كورال من الأطفال بقياد أستاذ الموسيقى طوني البايع.

"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".