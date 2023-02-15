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الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!

اخبار البرامج
2023-02-15 | 04:48
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الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من &quot;The Researcher&quot;!
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الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!

ما الدلالة التاريخية والإقتصادية لأحدث الإكتشافات الأثرية لمصنع النبيذ الفينيقي ؟
هل نادر الأتات مع بيع الآثار في لبنان لحل الأزمة الإقتصادية ؟

يناقش برنامج THE RESEARCHER بحلقته التاسعة لهذا الموسم، موضوع الآثار في لبنان مع أستاذة علم الآثار في قسم التاريخ والآثار في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة هيلين صادر التي ستسلط الضوء على آخر الإكتشافات الأثرية التي نفذتها في لبنان .

وستجيب صادرعلى مجموعة أسئلة، منها سبب ندرة المسوح الأثرية محلياً مقارنة مع دول العالم والبلدان المجاورة وسبب عدم تمكن الدولة من إستعادة إلا  4 بالمئة  من المسروقات رغم توقيعها عدة إتفاقيات تعاون إقليمية لضبط القطع المهرّبة...

وفي فقرة " شو قولك  مع رامي وأريج "، سنعرف ما هي الآثار التي سيسطو عليها كل من رامي وأريج لتهريبها خارج لبنان. 

وفي فقرة OUT OF THE BOX  ، إطلالة غير تقليدية  للفنان نادر الأتات. فمن بنظره الفنان اللبناني الذي غنى أفضل الأغاني التراثية؟ وما الذي سيكشفه حول ما يمكن أن يمحيه من ماضيه ولماذا؟ ومن الذي ينظر إليه في حياته الخاصة وكأنه بصلابة أعمدة قلعة بعلبك؟ وهل هو مع بيع الآثار في لبنان لحل الأزمة الإقتصادية ؟
 
برنامج "The Researcher  " كل خميس الساعة التاسعة والنصف مساء.  فكرة وتقديم الدكتور  عماد بو حمد .
 

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الآثار في لبنان

عماد بو حمد

هيلين صادر

The researcher

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