أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
اخبار البرامج
2023-02-15 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
ما الدلالة التاريخية والإقتصادية لأحدث الإكتشافات الأثرية لمصنع النبيذ الفينيقي ؟
هل نادر الأتات مع بيع الآثار في لبنان لحل الأزمة الإقتصادية ؟
يناقش برنامج THE RESEARCHER بحلقته التاسعة لهذا الموسم، موضوع الآثار في لبنان مع أستاذة علم الآثار في قسم التاريخ والآثار في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة هيلين صادر التي ستسلط الضوء على آخر الإكتشافات الأثرية التي نفذتها في لبنان .
وستجيب صادرعلى مجموعة أسئلة، منها سبب ندرة المسوح الأثرية محلياً مقارنة مع دول العالم والبلدان المجاورة وسبب عدم تمكن الدولة من إستعادة إلا 4 بالمئة من المسروقات رغم توقيعها عدة إتفاقيات تعاون إقليمية لضبط القطع المهرّبة...
وفي فقرة " شو قولك مع رامي وأريج "، سنعرف ما هي الآثار التي سيسطو عليها كل من رامي وأريج لتهريبها خارج لبنان.
وفي فقرة OUT OF THE BOX ، إطلالة غير تقليدية للفنان نادر الأتات. فمن بنظره الفنان اللبناني الذي غنى أفضل الأغاني التراثية؟ وما الذي سيكشفه حول ما يمكن أن يمحيه من ماضيه ولماذا؟ ومن الذي ينظر إليه في حياته الخاصة وكأنه بصلابة أعمدة قلعة بعلبك؟ وهل هو مع بيع الآثار في لبنان لحل الأزمة الإقتصادية ؟
برنامج "The Researcher " كل خميس الساعة التاسعة والنصف مساء. فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد .
آخر الأخبار
اخبار البرامج
الآثار في لبنان
عماد بو حمد
هيلين صادر
The researcher
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-02-07
في The Researcher... الاختلاف بالآراء الطبية في العلاج والتشخيص في مواجهة "الطب المسند بالأدلة"
اخبار البرامج
2023-02-07
في The Researcher... الاختلاف بالآراء الطبية في العلاج والتشخيص في مواجهة "الطب المسند بالأدلة"
0
اخبار البرامج
2023-02-01
في حلقة The Researcher... أين لبنان من علم "الداتا" وماذا سيكشف الضيف وائل جسار؟
اخبار البرامج
2023-02-01
في حلقة The Researcher... أين لبنان من علم "الداتا" وماذا سيكشف الضيف وائل جسار؟
0
اخبار البرامج
2022-12-29
في The Researcher الجمعة... هل يعاني يوسف الخال مرض النسيان؟
اخبار البرامج
2022-12-29
في The Researcher الجمعة... هل يعاني يوسف الخال مرض النسيان؟
0
اخبار البرامج
2022-12-22
في "The Researcher" هذا الأسبوع... ماذا عن تقنية ترميم الثدي من أنسجة المريض؟ وهل خضعت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق لعمليّات التجميل؟
اخبار البرامج
2022-12-22
في "The Researcher" هذا الأسبوع... ماذا عن تقنية ترميم الثدي من أنسجة المريض؟ وهل خضعت ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق لعمليّات التجميل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
04:36
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
اخبار البرامج
04:36
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
0
اخبار البرامج
2023-02-12
مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"
اخبار البرامج
2023-02-12
مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"
0
اخبار البرامج
2023-02-12
آمر مجموعة البحث والانقاذ من فوج الهندسة في تركيا للـLBCI: الطريق أخذت نحو 13 ساعة للوصول الى المكان المطلوب
اخبار البرامج
2023-02-12
آمر مجموعة البحث والانقاذ من فوج الهندسة في تركيا للـLBCI: الطريق أخذت نحو 13 ساعة للوصول الى المكان المطلوب
0
اخبار البرامج
2023-02-12
النقيب علي نجم من فوج اطفاء بيروت للـLBCI: الفريق ذهب الى تركيا من أجل عمليات "بحث وانقاذ" والتي تستغرق 72 ساعة فقط
اخبار البرامج
2023-02-12
النقيب علي نجم من فوج اطفاء بيروت للـLBCI: الفريق ذهب الى تركيا من أجل عمليات "بحث وانقاذ" والتي تستغرق 72 ساعة فقط
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
حال الطقس
2023-02-11
طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات
0
أخبار لبنان
2023-02-10
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
أخبار لبنان
2023-02-10
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
0
امن وقضاء
04:28
ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة
امن وقضاء
04:28
ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا
0
أخبار لبنان
06:18
بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي
أخبار لبنان
06:18
بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي
0
رياضة
13:52
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
رياضة
13:52
متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن
0
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال
0
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
أخبار دولية
13:45
فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:00
العثور على جثة الياس حداد في تركيا
أخبار لبنان
01:00
العثور على جثة الياس حداد في تركيا
2
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:33
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
3
اقتصاد
02:15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
اقتصاد
02:15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
4
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
امن وقضاء
13:49
مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا
5
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
أخبار سياسية
12:33
معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق
6
أخبار لبنان
12:10
العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة
أخبار لبنان
12:10
العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة
7
أخبار لبنان
11:49
وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال
أخبار لبنان
11:49
وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال
8
أخبار سياسية
12:06
معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع
أخبار سياسية
12:06
معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store