المسعف علي يروي لحظات مدوية عاشها بعد زلزال سوريا... وكيف كان لقاؤه مع الناجي ابراهيم زكريا لأوّل مرّة؟

لحظة مؤثرة... المسعف علي يلتقي لأول مرة الناجي إبراهيم

حلّ المسعف اللبناني "علي صفي الدين" ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" حاملاً معه أوجاعه واللحظات المأساوية التي عاشها أثناء مهمة الانقاذ والاسعاف في منطقة جبلة بسوريا عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.



وروى علي اللحظات المبكية التي عاشها والصدمة التي كانت ترافقه عند رؤية النّاجين والضحايا والشهداء والمباني المدمّرة مسلّطاً الضوء على قصّة انتشال شاب ووالدته بعد نحو 120 ساعة قضياها تحت الأنقاض.



واستذكر علي ابنته التي لقيت حتفها في جنوب لبنان خلال حرب تموز عام 2006 مشيراً إلى أنّ الله يعطي القوّة للتغلّب على الخوف والأوقات الصعبة.



وفي لحظة مؤثّرة، التقى البطل علي بالناجي ابراهيم زكريا. فكيف كان اللقاء؟