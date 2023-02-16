قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟

قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" السيّدة ناديا التي عادت بذكرياتها إلى طفولتها وتحدّثت عن حبّها الأوّل.



وبعمر الـ80 سنة، رَوَت ناديا قصّتها مع جبيبها وظلم والديها الذين منعوها من الزواج منه بسبب اختلاف الطائفة وكشفت أنّها أُجبرت على الزواج من شخص آخر لا تعرفه.



وفي نهاية الحلقة، كتبت ناديا رسالة إلى حبيبها ورَمتها في البحر. ماذا قالت له؟