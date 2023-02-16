أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
20
o
الجنوب
12
o
البقاع
13
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
20
o
الجنوب
12
o
البقاع
13
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟
اخبار البرامج
2023-02-16 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟
قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟
استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" السيّدة ناديا التي عادت بذكرياتها إلى طفولتها وتحدّثت عن حبّها الأوّل.
وبعمر الـ80 سنة، رَوَت ناديا قصّتها مع جبيبها وظلم والديها الذين منعوها من الزواج منه بسبب اختلاف الطائفة وكشفت أنّها أُجبرت على الزواج من شخص آخر لا تعرفه.
وفي نهاية الحلقة، كتبت ناديا رسالة إلى حبيبها ورَمتها في البحر. ماذا قالت له؟
لمشاهدة الحلقة الكاملة من "أحمر بالخط العريض"، اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
اخبار البرامج
أحمر بالخط العريض
مالك مكتبي
الحب الأول
التالي
المسعف علي يروي لحظات مدوية عاشها بعد زلزال سوريا... وكيف كان لقاؤه مع الناجي ابراهيم زكريا لأوّل مرّة؟
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-02-09
بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد
اخبار البرامج
2023-02-09
بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد
0
اخبار البرامج
2023-01-19
زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟
اخبار البرامج
2023-01-19
زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟
0
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-01-05
أصحاب "أغرب الضحكات" يجتمعون في أحمر بالخط العريض... لكل واحد منهم ضحكة فريدة عرّضته لمواقف حرجة (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-05
أصحاب "أغرب الضحكات" يجتمعون في أحمر بالخط العريض... لكل واحد منهم ضحكة فريدة عرّضته لمواقف حرجة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
07:04
المسعف علي يروي لحظات مدوية عاشها بعد زلزال سوريا... وكيف كان لقاؤه مع الناجي ابراهيم زكريا لأوّل مرّة؟
اخبار البرامج
07:04
المسعف علي يروي لحظات مدوية عاشها بعد زلزال سوريا... وكيف كان لقاؤه مع الناجي ابراهيم زكريا لأوّل مرّة؟
0
اخبار البرامج
2023-02-15
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
اخبار البرامج
2023-02-15
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
0
اخبار البرامج
2023-02-15
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
اخبار البرامج
2023-02-15
روائع الموسيقار الراحل الياس الرحباني على مسرح "The Stage" هذا الجمعة!
0
اخبار البرامج
2023-02-12
مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"
اخبار البرامج
2023-02-12
مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:43
إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)
امن وقضاء
03:43
إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)
0
حال الطقس
2023-02-04
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
حال الطقس
2023-02-04
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
0
أخبار لبنان
2023-02-11
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
أخبار لبنان
2023-02-11
علي صفي الدين بطل من أبطال الدفاع المدني..
0
اخبار البرامج
2023-02-10
ما هي الأطعمة المفيدة لصحة الرئتين؟
اخبار البرامج
2023-02-10
ما هي الأطعمة المفيدة لصحة الرئتين؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:39
الامين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر: قدّمنا 450 مليون باوند سويسري لتركيا وسوريا
أخبار لبنان
07:39
الامين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر: قدّمنا 450 مليون باوند سويسري لتركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
07:24
سلام: تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار ويمكن الدفع بالليرة اللبنانية
أخبار لبنان
07:24
سلام: تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار ويمكن الدفع بالليرة اللبنانية
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة الاتصالات: شركة "ليبان بوست" تستمرّ بتسيير قطاع البريد لغاية ٣١/٥/٢٠٢٣
أخبار لبنان
06:32
وزارة الاتصالات: شركة "ليبان بوست" تستمرّ بتسيير قطاع البريد لغاية ٣١/٥/٢٠٢٣
0
أخبار دولية
06:29
قائدة قطاع النقل في الجيش الأميركي: سنعمل جاهدا لتسريع تقديم المساعدة بعد الزلزال في تركيا وسوريا
أخبار دولية
06:29
قائدة قطاع النقل في الجيش الأميركي: سنعمل جاهدا لتسريع تقديم المساعدة بعد الزلزال في تركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
05:35
فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف
أخبار لبنان
05:35
فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف
0
امن وقضاء
03:43
إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)
امن وقضاء
03:43
إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مسرحيةُ ورد وياسمين.. اكثرُ من رسالةٍ في عرضٍ واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مسرحيةُ ورد وياسمين.. اكثرُ من رسالةٍ في عرضٍ واحد
0
رياضة
13:47
باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال
رياضة
13:47
باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال
0
أخبار دولية
13:44
في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا
أخبار دولية
13:44
في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:13
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
07:49
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
07:49
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
08:36
الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع
خبر عاجل
08:36
الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع
4
آخر الأخبار
02:52
مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم
آخر الأخبار
02:52
مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم
5
أخبار لبنان
06:21
هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
06:21
هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية
6
حال الطقس
23:54
مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
23:54
مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
7
اقتصاد
07:24
وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار
اقتصاد
07:24
وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار
8
خبر عاجل
08:48
معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري
خبر عاجل
08:48
معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store