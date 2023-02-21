ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟

ما هي انواع انهيارات المباني خلال #الزلزال ؟ وأي هي الأنحس والأصعب؟
تتابعون برنامج #للتوضيح الخميس الساعة 6 مساءً عبر فيسبوك #LBCILebanon والموقع الالكتروني:https://t.co/YkfXIrAZER@mayaghe1 #LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos pic.twitter.com/uLFn5l4cGD
— LBCI TV (@LBCILebanon) February 18, 2023
ما هي انواع انهيارات المباني خلال #الزلزال ؟ وأي هي الأنحس والأصعب؟
تتابعون برنامج #للتوضيح الخميس الساعة 6 مساءً عبر فيسبوك #LBCILebanon والموقع الالكتروني:https://t.co/YkfXIrAZER@mayaghe1 #LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos pic.twitter.com/uLFn5l4cGD