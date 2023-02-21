ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟

ما هي انواع انهيارات المباني خلال الزلزال ؟ وأي نوع هو "الأنحس والأصعب"؟

شرح رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني نبيل صالحاني، عبر برنامج "للتوضيح" على الـ LBCI، الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، أن هناك 3 انواع من الانهيارات:

- انهيار السقف جانبياً ما يخلق فجوات يُمكن ان يكون فيها أحياء

- انهيار السقف على شكل حرف V ما يخلق ايضا فجوات من الجهتين

- انهيار السقف على شكل mille feuille وهو الاصعب اذ يكون عدد الفجوات أقل أي عدد من نجوا أقل.



وخلال التدريب المسبق يتعلم العناصر كيفية تقييم هذه الانواع من الهدم.