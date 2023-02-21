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عمليات البحث والانقاذ عقب زلزال ... كيف تتم؟ ومتى يُقرر التوقف عن البحث في المكان للانتقال الى آخر؟
الكاتب:
مايا عيد
اخبار البرامج
2023-02-21 | 06:15
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عمليات البحث والانقاذ عقب زلزال ... كيف تتم؟ ومتى يُقرر التوقف عن البحث في المكان للانتقال الى آخر؟
عمليات البحث والانقاذ عقب زلزال ... كيف تتم؟ ومتى يُقرر التوقف عن البحث في المكان للانتقال الى آخر؟
يتساءل الناس عقب الزلازل والهزات الارضية المتلاحقة، كيف يتم التأكد من انه لم يعد هناك من أحياء تحت ركام المبنى.
بحسب رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني نبيل صالحاني، شرح عبر برنامج "للتوضيح" على الـ LBCI، الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، أن العناصر تبدأ بمسح على الاشخاص الموجودين على الأسطح، ثم البحث عن الاشخاص في الفجوات وكيفية الوصول اليهم، وثالثا انتقاء ردم لإزالته والوصول الى نهاية المبنى، إلا في حال التأكد من ان عدد الاشخاص المفترض ان يكون داخل المبنى قد تم سحبه واكتمل.
كما هناك آلات يتم استخدامها وكاميرات لمساعدة الفرق على العثور على الضحايا والعالقين.
*** لمشاهدة كامل الحلقة والتوضيح عبر فايسبوك في الفيديو أدناه، أم عبر
الموقع الالكتروني
ووسائل التواصل الاجتماعي و
يوتيوب
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