عودة الى زمن المُبدع الراحل زكي ناصيف في حلقة الجمعة من "المسرح The Stage" على الـ"LBCI"

يعود بنا برنامج "المسرح The Stage" في حلقة الجمعة الى زمن المُبدع الراحل زكي ناصيف

يعود بنا برنامج "المسرح The Stage" في حلقة بعد غد الجمعة على الـ"LBCI" الى زمن المُبدع الراحل زكي ناصيف.



حلقة تكريميّة مع الإعلاميّة كارلا حدّاد تسترجع مسيرةً حافلة بالتلحين والشعر والغناء، وتُضيء على تراث فنّي واحترافٍ في تقديم الأغنيات الرائعة والألحان الشجيّة، مع ضيوف الحلقة ابن شقيقه الدكتور نبيل ناصيف، ابنة شقيقه دلال ناصيف، الإعلاميّة ماغي فرح، الفنان نادر خوري، رئيسة مجلس الفكر الدكتورة كلوديا أبي نادر، نائب الرئيس السابق للشؤون الثقافيّة في جامعة اللويزة الدكتور سهيل مطر والمايسترو باركيف تسلاكيان.



في الحلقة أيضاً، تقارير مُصوّرة مع المؤلّف الموسيقي غي مانوكيان وسيّدة المسرح نضال الأشقر، إضافة الى جولة في منزل الراحل زكي ناصيف الذي تحوّل الى متحف فنّي. كما سيُقدّم الفنّانون جو يوسف، فايا يونان، إيان، وكورال الفيحاء بقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان مجموعة من أجمل أغنيات الراحل الوطنيّة والفولكلوريّة اللبنانيّة.



"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".



