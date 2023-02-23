عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!

عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!



استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" السيّدة رباب التي تحدثت عن معاناتها مع العنف الممارس ضدها من قبل زوجها.



ورَوَت رباب تفاصيل عن المرّة الأولى التي تعرّضت فيها للضرب المبرح من قبل زوجها بعد 15 يومًا على زواجهما.



وتطرقت في حديثها إلى الأسباب التي منعتها من الانفصال عنه رغم العنف اللفظي والجسدي الذي يهدد حياتها يوميًا. فما هي هذه الأسباب؟ وهل ستستطيع الانفصال عنه؟