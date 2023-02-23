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"زوجتي تعنفني"... حسين يروي معاناته في "أحمر بالخط العريض" ويُفاجئ الجميع في ختام الحلقة!
اخبار البرامج
2023-02-23 | 06:46
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"زوجتي تعنفني"... حسين يروي معاناته في "أحمر بالخط العريض" ويُفاجئ الجميع في ختام الحلقة!
"زوجتي تعنفني"... حسين يروي معاناته في "أحمر بالخط العريض" ويُفاجئ الجميع في ختام الحلقة!
"زوجتي تعنفني"، هكذا كشف السيد حسين عن العنف الذي يتعرض له من قبل زوجته في حلقة "أحمر بالخط العريض" الأربعاء عبر شاشة الـLBCI.
وفي التفاصيل، فقد صرّح حسين بأن زوجته تضربه ضربًا مبرحًا وتمنعه من الأكل في الكثير من الأحيان كقصاص له.
وتبيّن في ختام الحلقة أن زوجة حسين هي السيدة رباب التي ظهرت في الحلقة مع الإعلامي مالك مكتبي، وروت قصتها مع العنف التي تتعرض له يوميًا من قبل زوجها حسين.
وبعد المواجهة بين الزوجين في الحلقة، طلبت رباب الطلاق مباشرةً على الهواء. فهل قبل حسين أن يطلقها؟ وما هو المقابل؟
شاهدوا حلقة "أحمر بالخط العريض" كاملة عبر
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أحمر بالخط العريض
الإعلامي مالك مكتبي
عنف
حسين
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