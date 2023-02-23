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بعد صدمة انفجار 4 آب... اضطرابات نفسية جديدة يعيشها شاب لبناني نتيجة الزلازل! (فيديو)

اخبار البرامج
2023-02-23 | 06:43
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بعد صدمة انفجار 4 آب... اضطرابات نفسية جديدة يعيشها شاب لبناني نتيجة الزلازل! (فيديو)
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بعد صدمة انفجار 4 آب... اضطرابات نفسية جديدة يعيشها شاب لبناني نتيجة الزلازل! (فيديو)

تحدّثت سيدة لبنانية في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عن تأثير انفجار مرفأ بيروت الّذي هزّ العاصمة اللبنانية في 4 آب 2020 على ابنها الشاب.

من وحي الكوارث الطبيعية والأجواء المتوترة، تحدّثت سيدة لبنانية في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI عن تأثير انفجار مرفأ بيروت الّذي هزّ العاصمة اللبنانية في 4 آب 2020 على ابنها الشاب.

وقالت ضيفة مالك مكتبي السيدة زهراء أنها لا تزال تعاني بسبب انفجار بيروت، وأن ما حصل معها كان صعباً جداً عليها وعلى ابنها، الّذي كان يستعدّ لإجراء الامتحانات اللازمة لدخول الجامعة أثناء وقوع الانفجار المدمر.

وأضافت زهراء خلال الحلقة أن ابنها لا يزال يعيش الصدمة وتطورت لديه اضطرابات نفسية مع وقوع الزلزال الّذي أدّى إلى حدوث هزة أرضية على الأراضي اللبنانية، وتغيرت طبيعة حياته بالكامل. وبالتالي، فلم يعد يتكلم كثيراً وبات يحبس نفسه في الغرفة وفقد الشهية على تناول الطعام.

وبدورها، فقد أكّدت المعالجة النفسية جيزيل نادر أن حالة الشاب قابلة للتحسن مع خضوعه لمساعدة طبية على يد معالج نفسي.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا
 

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جيزيل نادر.

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