خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟

تحدث الخبير الجيولوجي طوني نمر في برنامج "أحمر بالخط العريض" عن الزلزال الّذي ضرب تركيا وسوريا، كما سلّطت الأخصائية النفسية لارا جلول الضوء على تأثير الزلزال على الأطفال.

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI الخبير الجيولوجي طوني نمر الّذي تحدث عن الزلزال الّذي ضرب تركيا وسوريا، والأخصائية النفسية لارا جلول الّتي سلّطت الضوء على تأثير الزلزال على الأطفال.

وفي سياق الحلقة، قال طوني نمر إن الزلزال الّذي وقع في شهر شباط الجاري لم يكن متوقعاً، موضحاً أن كارثة تسونامي لن تحصل فجأةً، بل من الممكن حدوثها في حال وقوع زلزال في البحر.

وتكلّم طوني نمر أيضاً مع الإعلامي مالك مكتبي عن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي أثار منذ نحو أسبوعين جدلاً واسعاً حول حركة الزلازل، واعتبره "يوتيوبر" فقط لا غير.

وبدورها، فقد تحدّثت الأخصائية النفسية لارا جلول عن التأثير الملحوظ الّذي يسيطر على الأطفال جراء وقوع الزلازل، وشعورهم بالقلق الزائد.

وشدّدت جلول على أهمية دور الأهل في هذه المحنة واقترحت بعض الطرق لمساعدة أطفالهم على تجنب الخوف.