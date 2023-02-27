تسرّع القلب... ما هي الأعراض والأسباب؟

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يصف مصطلح "تسرّع القلب" سرعة القلب التي تزيد عن 100 نبضة في الدقيقة.ما هي أعراض تسرّع القلب؟ وما هي أسباب هذه الحالة؟الإجابة في حلقة الأربعاء من "كيف الصحة". شاهدوها في الفيديو أدناه: