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كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
اخبار البرامج
2023-02-27 | 14:36
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كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …
شرح رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل المهندس راشد سركيس كيفية تدعيم المباني وحماية أنفسنا داخل مبانينا في حال وقوع زلزال. وقال خلال برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، ضرورة اتخاذ تدابير انشائية لأان في حال كان المبنى بأمان يكون المواطن بأمان، وبالتالي يجب تطبيق الاصول وتنفيذ المعايير المعتمدة لتصبح امنة، مع اعتماد قياس هندسي يقاوم الزلازل.
وأوضح أن بعض الأبنية تتضمن عناصر وأجزاء يمكن الاستفادة منها والتي تساعد على الحماية ويجب استثمارها إلا أن السكان يجهلونها، مثل "بيت الدرج" في حال كان من الباطون، والجدران والاعمدة الملاصقة له، والجدران المثبتة على طول المبنى وغيرها. وتحدث أن ذلك يسمى بمثلث النجاة، أي في حال وقعت 3 اجزاء قد تخلق فسحة تكون فيها فرصة للنجاة. (للاطلاع على أنواع الانهيارات
اضغط هنا
).
اما من ليس لديه اي عنصر أمان، عليه تدعيمه بجدار جديد ولو بكلفة التي قد تكون بين ال 2000 الى 5000 دولار ، بحسب سركيس.
ولفت الى هذا الامر غير كاف، والحماية لا تقتصر على الانشاءات، إذ هناك تجهيزات أخرى يجب التقيد بها بالطريقة الصحيحة، منها معرفة كيفية توزيع الاثقال في المنزل، تثبيت الخزانة الخارجية والاغراض الموجودة عليها، وتثبيت أي غرض متحرك وقد يقع، بالبراغي أم الباطون.
واوضح ان الابنية العالية ولو كانت مقاومة للزلازل إلا انها قد تتمايل بسبب علوها ولكنها لن تقع في حال اعتمدت المعايير القانونية.
واشار الى أن حماية المباني تعتبر عملية اقتصادية بامتياز وتقوي قيمة الملكية العقارية، وكان يجب احترام قانون البناء وصرف الاموال بالمكان المناسب.
***لمشاهدة الحلقة الكاملة اليكم الفيديو أدناه، ويمكن متابعتها عبر
الموقع الالكتروني
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اليوتيوب
وكل وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للـ LBCI:
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