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آخر الأبحاث في علم الأمراض والخلايا اللمفاوية القاتلة في THE RESEARCHER... وماذا ستكشف ندى بو فرحات؟
اخبار البرامج
2023-03-01 | 04:26
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آخر الأبحاث في علم الأمراض والخلايا اللمفاوية القاتلة في THE RESEARCHER... وماذا ستكشف ندى بو فرحات؟
اكتشاف لبناني لمضادات حيوية جديدة في مواجهة بعض الباكتيريا
يستضيف برنامج THE RESEARCHER في حلقته الجديدة مساء غد الخميس، الدكتور رامي محفوظ، رئيس قسم الباثولوجي الجزئية وعلم الأمراض السريرية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، الذي سيطلعنا على آخر الأبحاث في علم الأمراض بخاصة في ما يتعلق بالخلايا اللمفاوية القاتلة Natural killer cells التي تشكّل مكوناً أساسياً في الجهاز المناعي.
كما سيكشف عن أحدث الأبحاث التي نفذها على المرضى في لبنان، وتناولت سرطان الثدي الرئة والقولون. وسيتطرق للإرشادات واستراتيجيات العلاجات الجديدة التي نتجت عن هذه الأبحاث ومدى تحسينها لحياة المرضى.
وسيجيب محفوظ أيضًا على عدد من الأسئلة، منها إمكانية فحص كل العينات الجينية ودراستها. وما هي الاستراتيجية المتبعة لتفادي الكلفة الباهظة للفحوصات الجينية التي يتكبدها المريض؟
وفي الحلقة أيضًا تقرير للدكتور أنطوان أبو فياض، الأخصائي بعلم الأمراض الميكروبيولوجية وعلم المناعة والكيميائي الطبية، سيكشف خلاله عن تطويره لمضادات حيوية جديدة تحارب "الجائحة الصامتة" بعد تحليل التسلسل الجيني للباكتيريا، بخاصة وأن هذه الباكتيريا باتت تحارب المضادات الحيوية التقليدية لتناولها عشوائيًا.
وسنعرف في فقرة "شو قولك مع رامي وأريج"، ما علاقة جواز سفر رامي بزرع الخزع.
وفي فقرة OUT OF THE BOX، ستتحدث الممثلة ندى بو فرحات عن المرض الذي أصاب المجتمع الفني، وعن الحالة التي تزيد شعورها بالهوس. كما ستتطرق الى الأمور التي تفسد علاقاتها مع الناس وتعتبرها كالورم الذي يفترض استئصاله.
برنامج "The Researcher" فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد كلّ الخميس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة الـLBCI.
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علم الأمراض
الخلايا اللمفاوية القاتلة
الدكتور رامي محفوظ
ندى بو فرحات
عماد بو حمد
The Researcher
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