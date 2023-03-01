نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"

نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"



إنّه العملاق الراحل نصري شمس الدين نجم حلقة بعد غدٍ الجمعة من برنامج "المسرح The Stage" على الـ"LBCI".

تحيّة تكريميّة جديدة من البرنامج مع الإعلاميّة كارلا حدّاد لفنّان لا يزال حاضراً بصوته وأغانيه، هو أحد عمالقة الأغنية الفولكلوريّة والتراثيّة اللبنانيّة وصاحب إرثٍ فنّي ومسرحيّ كبير.

ضيوف الحلقة إبنه مصطفى شمس الدين وابنته ريما شمس الدين، الفنانة رونزا، الصحافي والناقد الفني محمد حجازي، الفنانة نوال الكيك، الإعلامي والشاعر نبيل غصن، والممثل القدير صلاح تيزاني "أبو سليم" سيستذكرون أبرز المحطّات في مسيرة الراحل الحياتيّة والفنيّة، كما ستُطلّ إبنته ألمازة وأيضاً الفنانة القديرة هيام يونس والفنان والموسيقار ناصر مخّول في مداخلات وتقارير مُصوّرة. الحلقة ستسترجع أيضاً في لوحات غنائيّة مجموعة من أجمل أغنيات الراحل مع الفنّانين جوزيف عيسى، كاترين غالي، معن زكريا، وزكي شريف.



"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".