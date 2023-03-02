هل يلغي زواج المتعة الحاجة للزواج الدائم؟ الشيخ يوسف سبيتي يوضح

بعد إثارة السيدة رولا الجدل في الجزء الأول من الحلقة، أطلّ الشيخ يوسف سبيتي في حلقة "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة الـLBCI للردّ على موضوع زواج المتعة.

وطرح الشيخ يوسف سبيتي جدلية زواج المتعة في الحلقة، وناقش أسبابه وتداعياته من منظور إجتماعي وديني.

كما تحدّث الشيخ عن حاجات المرأة والرجل الجنسية، مشيراً إلى أنه يُفضّل زواج المتعة للمرأة في حال الاختيار بين الإستمتاع الذاتي وزواج المتعة، الأمر الّذي أدى إلى انقسام الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.

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