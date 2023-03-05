فارس إسكندر في تصريح ناري في "المجهول"... "لن أعتذر"!

فارس إسكندر في تصريح ناري في "المجهول"... "لن أعتذر"!

أطل الفنان فارس إسكندر في حلقة السبت من "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال عبر الـLBCI .



وخلال الحلقة، تطرّق رودولف هلال الى حديث سابق لفارس إسكندر كان قد تحدّث فيه عن التنازلات التي قد تقدّمها الفنانات في الوسط الفني، وقال: "لن أعتذر".



ماذا قال فارس إسكندر في المجهول؟



الإجابة في الفيديو أدناه: