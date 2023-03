"الأمن الإلكتروني"... عنوان حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"

"الأمن الإلكتروني" عنوان الحلقة الجديدة من برنامج "THE RESEARCHER" التي تستضيف الدكتور علي شهاب من كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة بالحامعة الأميركية في بيروت.سيكشف شهاب عن عدة تطبيقات تحمي من القرصنة كل من حسابتنا الالكترونية كالواتساب والفايسبوك والإنستغرام والتويتر أو التطبيقات المصرفية وغيرها من التطبيقات التي تحتوي على معلوماتنا الشخصية كالتطبيقات الصحية.وسيتحدّث شهاب أيضاً عن أحدث التطبيقات التي وضعها والتي تسمح للشركات عبر تصفح ال network الخاص فيها، ومعرفة الصفحات التي يتصفحها مستخدميها، كما سيوجه المستخدم لجهة أي تطبيق يجب أن يختار من التطبيقات لحماية المعلومات المشفرة المعروفة.وسيساعد شهاب المشاهدين لمنع قرصنة أجهزتهم الذكية من موبايل وكومبيوتر ومعدات الكترونية، رغم كونها مشفرة ومحمية من قبل الشركات المصنعة بهدف تأمين حياة افتراضية آمنة.كما وسنعرف مخطط رامي وأريج لإختراق الامن الالكتروني لإحدى الشركات في فقرة " شو قولك مع رامي وأريج ".وفي فقرة OUT OF THE BOX، سيجيب الفنان جو أشقر على عدة أسئلة منها: من هو الشخص الذي يتمنى أن يخترق صفحته على الفايسبوك؟ وما هي الخصوصية في حياته التي يحرص على حمايتها؟ ومن الشخص الذي يعتبره صمام الأمان في حياته؟ وما رأيه بالصداقات الالكترونية؟