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سجيع عطية للـLBCI: نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك "فيتو" سعودي عليه
اخبار البرامج
2023-03-08 | 04:13
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سجيع عطية للـLBCI: نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك "فيتو" سعودي عليه
اعتبر نائب كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطيه ان على الوزير سليمان فرنجية أن يُعلن ترشيحه بوضوح، وأن يتحدّث عن نقاطه أمام الجميع وألا يكون ترشيحه فقط من قِبل حزب الله وحركة أمل.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك "فيتو" سعودي عليه".
واضاف " هناك من تقاضى أموالًا لكي يكون نائبًا في البرلمان، ولهذا السبب البلد مكبّل وليس لهؤلاء القدرة على التحرّك وانتخاب الاشخاص بدون استشارة الدولة التي أتت بهم".
وشدد على انه "يجب تطبيق الطائف وهو يتحدّث عن اللامركزية الادارية وعن مجلس الشيوخ".
وأكد أنه يجب "على القوى المسيحيّة الأساسيّة ان تتفق على برنامج وطنيّ معيّن غير استفزازيّ وان تجلس وتتحاور مع بعضها البعض والجهة التي ترفض ان تجلس وتُحاور تكون مخطئة بحق البلد".
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سجيع عطية
فرنجية
السعودية
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