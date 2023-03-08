"أسطورة الفرح" الراحلة فريال كريم في "المسرح The Stage" هذا الجمعة على الـ"LBCI"

"أسطورة الفرح" الراحلة فريال كريم في "المسرح The Stage" في حلقة هذا الأسبوع

نجمة حلقة بعد غدٍ الجمعة من برنامج "المسرح The Stage" على الـ"LBCI" فنّانة ضحكتها الرنّانة لا تزال حاضرة في قلوب وأذهان المُشاهدين.



"أسطورة الفرح"، "سيّدة الكوميديا"، و"عرّابة المونولوج" في لبنان، ألقاب رافقت مسيرتها الإبداعيّة تمثيلاً وغناءً وتقليداً. هي فريال كريم نجمة المسرح والتلفزيون والسينما في لبنان، التي نالت شهرة واسعة عربيّاً، وقفت على أهمّ المسارح، وشاركت في أفلام مصريّة وسوريّة بارزة.



الإعلاميّة كارلا حدّاد مع ضيوفها المُمثّلة منى كريم إبنة الفنّانة الراحلة، المُمثّلة رولا شاميّة، الإعلاميّة هلا المرّ، المُمثّل يوسف فخري، الفنّان عفيف شيا، والمُمثّلة ألفيرا يونس سيجتمعون في هذه الحلقة التكريميّة لإبداعات نجمة البسمة فريال كريم، كما سيُطلّ في تقارير ومداخلات مُصوّرة كلّ من المُمثّل أحمد الزين، المُمثّلة مارسيل مارينا، المُمثّل القدير صلاح تيزاني "أبو سليم"، والمُمثّل سعد حمدان.

في الحلقة أيضاً، لوحات فنيّة غنائيّة تسترجع أشهر أغنياتها مع الفنّانتين مايا نعمة وسيبال الحاج، والطفلة ترايسي شمعون