سيدة تتحدّث بجرأة عن علاقاتها المتعددة مقابل المال: "ظروفي جبرتني"!

أطلّت السيدة زهور في حلقة الأربعاء من "برنامج أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي وتحدّثت عن علاقاتها المتعددة مع الرجال.

وكشفت زهور، البالغة 53 عاماً، عن زواجاتها المتعددة وخطوباتها الكثيرة، وقالت إنها اليوم تبحث علاقة جديدة مقابل استقرار مادي.

ولفتت زهور الى أن الظروف التي مرّت بها خلال حياتها أجبرتها على التعرّف الى هذا العدد من الرجال، متحدّثة بجرأة كبيرة عن علاقاتها المتعددة مقابل المال.

وكذلك، أشارت السيدة زهور عبر شاشة الـLBCI الى أن الحاجة المادية تدفعها الى إقامة علاقات مع شباب، وقالت: "ظروفي جبرتني فوت بشي منو إلي"، معبّرة عن رغبتها في تغيّر هذه الظروف وعدم استمرارها في عيش الحياة بهذه الطريقة.

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