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ريما تطلب العودة لطليقها الذي كان يعنّفها في "أحمر بالخط العريض"... كيف انتهت المواجهة بينهما!

اخبار البرامج
2023-03-09 | 05:09
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ريما تطلب العودة لطليقها الذي كان يعنّفها في &quot;أحمر بالخط العريض&quot;... كيف انتهت المواجهة بينهما!
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ريما تطلب العودة لطليقها الذي كان يعنّفها في "أحمر بالخط العريض"... كيف انتهت المواجهة بينهما!

مواجهة بين ريما وزياد في "أحمر بالخط العريض"

تحدّثت السيدة ريما في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عن رغبتها في العودة الى طليقها، وقالت إنها تحبه.

وفي حلقة "امرأتان" لفتت ريما الى أنها تطلّقت من زوجها بالإكراه ولم تحصل على حقوقها، مشيرة الى أنه كان يعنّفها.

وكشفت ريما أن الزواج استمرّ لدة سنتين ونصف السنة، وأنه انتهى بعدما ضبطته يخونها في منزلها.

وتضمّنت الحلقة مواجهة بين ريما وطليقها زياد. كيف انتهت؟ ماذا قال زياد؟ وهل قبل زيادة بالعودة الى طليقته ريما؟

اكتشفوا الإجابات عبر مشاهدة حلقة "امرأتان" كاملة.

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أحمر بالخط العريض

امرأتان

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زياد

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