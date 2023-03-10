"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا توقّفت فرامل السيارة عن العمل؟

كثيرًا ما تتعرّض السيارة لأعطال ومشاكل تقنية وميكانيكيّة، ومنها أعطال في المكابح، لذا في حال تعرّضت سيارتك لموقف مُشابه وأنت في طريقك، عليك بنصائح الخبراء بعالم السيارات لتنقذ نفسك:

1- سيطر على اعصابك ولا تهلع

2-استخدم الاضواء والاشارات لتنبيّه السيارات التي بقربك

3- قلّل من سرعتك من خلال "ناقل السرعة" تدريجيا لأدنى سرعة ولا تستخدم دواسة البنزين

4- اضغط بشكل قوّي ومتكرّر على الفرامل

5-توّجه تدريجيا نحو اليمين لكي تصل الى مكان آمن مع التنبّه لحركة المرور

6-عندما تنخفض سرعة السيارة، استخدم فرامل اليد تدريجيًا.



والنقطة الأهمّ بحسب الخبراء، ان نضع حزام الامان الذي يحمينا بنسبة 80% من التضرّر.