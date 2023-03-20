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"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2023-03-20 | 11:17
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"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
المسلسل اللبناني السوري المُشترك "النّار بالنّار"
تعرض قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك من إنتاجات شركة "Cedars Art Production Sabbah Brothers" للمُنتج صادق الصبّاح، المسلسل اللبناني السوري المُشترك "النّار بالنّار"، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة واللبنانيّة منهم عابد فهد، كاريس بشّار، جورج خبّاز، طوني عيسى، زينة مكّي، طارق تميم وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز.
وضمن مُثلّث الحبّ والصراع والعائلة، يعيش ثلاثي مسلسل "النّار بالنّار" عمران (عابد فهد) ومريم (كاريس بشّار) وعزيز (جورج خبّاز) في أحد أحياء بيروت الشعبيّة.
"مريم" مدرّسة سوريّة سابقاً نزحت الى لبنان لتعمل بائعة خبز، بانتظار أن تُسافر الى بلد آخر، فتُجبرها الظروف على التعامل مع "عمران" مُرابٍ سوري لبناني يفرض الخوّات الماليّة، ويفتعل المشاكل في الحيّ.
وتزداد التحدّيات في وجه مريم مع وقوع عمران في حبّها، فيما قلبها بدأ يميل لعزيز مُدّرس آلة البيانو اللبناني، الذي لا يزال يعيش رواسب الحرب اللبنانيّة ومرحلة الوجود السوري السابق في لبنان، مُضافاً عليها أزمة النزوح، لتنقلب الأمور رأساً على عقب مع الكشف عن مفاجآة ستُفجّر الصراعات بين الثُلاثي، وتُنذر باشتعال حروب الانتقام وتصَدّر لغة "النّار بالنّار" في الحيّ.
المسلسل السوري الضخم "العَرْبَجي"
من أضخم الأعمال الدراميّة السوريّة، تعرض قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك "العَرْبَجي" الذي يجمع نجوم الدراما السوريّة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، ميلاد يوسف وغيرهم.
"العَرْبَجي" ملحمة دراميّة تُشعل النار من رحم الظلم والظلام. نارٌ ستُشعل الصراعات، فهل تُطفئ الحبّ؟
هي قصّة "عبدو العَرْبَجي" (باسم ياخور) الذي يعمل على نقل البضائع على "الطنبر" (العربة التي يجرّها البغل) لإعالة عائلته. لكنّ ظلم "أبو حمزة النشواتي" (سلوم حداد) له يُدخله في صراعات معه ومع ابنه "حمزة" (ميلاد يوسف).
وبين حقد "بدور" (ديمة قندلفت) وانتقام "دريّة خانوم" (نادين خوري) زوجة شقيق "أبو حمزة"، كيف سيُواجه "عبدو" المكائد؟ وهل سيبقى للحبّ من مكان في ظلّ كلّ هذه الحروب؟
"العَرْبَجي" إنتاج غولدن لاين، إشراف عام ديالا الأحمر-نايف الأحمر، إخراج سيف الدين سبيعي، تأليف عثمان جحى- مؤيّد النابلسي، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة: باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، ميلاد يوسف، روبين عيسى، فارس ياغي، تسنيم باشا، محمد قنوع، حلا رجب، طارق مرعشلي، روعة ياسين، شادي الصفري، مديحة كنيفاتي، حسام الشاه، إيمان عبد العزيز، وائل زيدان، وغيرهم.
البرنامج الصباحي المُنوّع "MORNING TALK"
تُطلق الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك البرنامج الصباحي المُنوّع "MORNING TALK".
طيلة أيّام الأسبوع، ومنذ الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتّى الساعة الثانية بعد الظهر، مشاهدو الـ"LBCI" على موعد مع فقرات تتنوّع يوميّاً، تُجيبهم على كلّ ما يريدون معرفته من أخبار ومواضيع واهتمامات يوميّة.
"MORNING TALK" سيُرافق المشاهدين في أحاديثهم اليوميّة واستفساراتهم، لإطلاعهم على آخر الأخبار والمواضيع الصحيّة، الطبيّة، الجماليّة، السياحيّة، الفنيّة، الثقافيّة، التراثيّة، الحرفيّة، الزراعيّة، الصناعيّة، العلميّة، السياسيّة، الرياضيّة، السوشيل ميديا، وغيرها... كما سيُضيء على إنجازات ومواهب لبنانيّة من لبنان وبلاد الإغتراب في الميادين كافّة.
"MORNING TALK" يستضيف اختصاصيّين وخبراء وضيوف ونجوم كلٌّ في مجاله، سيتشاركون ومُقدّمي البرنامج ومُراسليه في تقديم الفقرات بأسلوب غنّي وإيقاع سريع، وهم مايا أبو الحصن، رهف عبدالله، أنيتا سليمان، ساندرا أيوب، إيليو شمّاس، جورج يونس، غيتا غصن، ماري-تيريز داغر، دانا ملاعب، بيرلا نجّار، بياتريس خيرالله، تيريز الزرقا، تيا-ماريا حبشي، جورج سويدي، جاد صقر، طوني خوري، زكي القاسم، مدرّبة اليوغا جيهان نصرالله، كلوديا كيكليكيان مكوكجي، مدرّبة الرياضة ساندرا الراعي، أخصائيّة التغذية ميراي رزق قرباني، الإختصاصي في عالم الاقتصاد شفيق صليبا، الأخصائي في مجال الزراعة إيلي زيادة، مهندسة الديكور الداخلي هنادي حداد، المحامي زياد نعماني، وغيرهم...
وهذا وسيبقى عرض برنامج "نهاركم سعيد" في التوقيت ذاته ضمن "MORNING TALK".
برنامج المسابقات "ما تفكّر مرتين"
يُطلّ النجم وسام حنّا يوميّاً خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج المسابقات "ما تفكّر مرتين" على الـ"LBCI".
وسام سيُرافق المشاهدين طيلة الشهر الفضيل مع برنامج الألعاب، الأسئلة، الربح، والجوائز، كما سيستضيف نجوماً يُشاركونه في تلقّي الاتصالات، طرح الأسئلة، وتقديم الجوائز والهدايا القيّمة للمُشاهدين.
المسلسل اللبناني "أسماء من الماضي"
تستكمل قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك عرض المسلسل اللبناني "أسماء من الماضي" للمُنتج والمخرج إيلي س. معلوف، الذي يروي قصّة الصراع بين عائلتي الأسمر وبركات، والذي ذهب ضحيّته حبّ "جو الأسمر" (جو صادر) و"سحر بركات" (ديزي غاوي)، لتتسارع الأحداث مع ظهور "فرح" (جوي هاني) في حياة "جو". فهل ستتمكّن "فرح" من الحفاظ على حبّها لـ"جو" في ظلّ ما ستكتشفه من حقائق؟
"أسماء من الماضي" إنتاج وإخراج: إيلي س. معلوف. سيناريو وحوار: زينة عبد الرزاق. بطولة: جو صادر، جوي هاني، جويل الفرن، وسام شمص، أسعد رشدان، رفقا الزير، غريتا عون، جومانا شمعون، ديزي غاوي، ناتالي حموي، جورج إسطا، حسن حمدان، نيكول معتوق، نور صعب، طارق أنيش، إيلي سليلاتي، وغيرهم...
المسلسل التركي "زهرة الثالوث"
يستمرّ عرض المسلسل التركي الحاصل على جوائز عدة "زهرة الثالوث"، في عرضٍ أوّل بنسخته المدبلجة عربيّاً خارج تركيا على شاشة الـ"LBCI".
"زهرة الثالوث" يروي قصّة "ميران أصلان باي" الذي ربّته جدّته "عزيزة" على كره عائلة "هزار شاد أوغلو"، وأقنعته بالانتقام من "هزار" الذي يقف وراء مقتل والديه. ومع توالي الأحداث، واكتشاف "ميران" أن "هزار" والده، تكتشف "عزيزة" أنّ "هازار" هو ابنها، الذي أشعلت نار الصراعات والانتقام، لظنّها أنّ ولدها توفّى. فهل ستُنهي "عزيزة" انتقامها وينتصر حبّ "ميران" لزوجته "ريان"؟
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العَرْبَجي
MORNING TALK
ما تفكّر مرتين
زهرة الثالوث
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