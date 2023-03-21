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البزري للـLBCI: على القوى الوسطية ان تحدّد موقفها من النصاب

اخبار البرامج
2023-03-21 | 05:06
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البزري للـLBCI: على القوى الوسطية ان تحدّد موقفها من النصاب
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البزري للـLBCI: على القوى الوسطية ان تحدّد موقفها من النصاب

رأى النائب عبد الرحمن البزري ان "الشرط الاساسيّ والاقليمي والسعودي للرئيس اللبناني ان يكون لديه مشروع اصلاحي حقيقي لبناني خالٍ من الممارسات التي شهدناها في السنوات الماضية".

واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "هناك شبه استحالة بالمجيء برئيس للجمهورية بدون موافقة الكتل المسيحيّة الكبرى".

وقال " القوى الوسطية والمستقلة يجب ألا يكون لديها أي حرج للالتقاء مع كل الاطراف".

واضاف "على القوى الوسطية ان تحدّد موقفها من النصاب والاجتماع والدعوة، وهل ستستعمل سلاح النصاب كغيرها في الجلسة أو لا؟".

ولفت الى ان" لبنان أدير من ثلاثة عقود بتركيبة معينة أثبتت فشلها ومع الوقت تحول "الموزاييك" اللبناني الى مصالح زعماء الطوائف".

وأكّد أن " لنا مصلحة بالاستقرار السوري بغض النظر عمّا يحصل في الداخل السوري، وجزء من استقرار سوريا العودة الى الحضن العربي".

وشدد على ان "هناك أمل بالاتفاق، ورهان الوقت ممكن أن يكون ليس لصالح الفريق الوسطي التغييري".

وأشار الى ان "لبنان لا يحكم بصيغة الحاكم والمحكوم، ويجب أن يأتي رئيس يحمل مشروعاً إصلاحياً ويجب أن يكون له دعم ويمثّل مختلف الاطراف".

أخبار لبنان

اخبار البرامج

البزري

القوى الوسطية

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