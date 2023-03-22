"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا أُصِبتم بحروق؟

1- تخلّص من أي ملابس في منطقة الحرق ولكن اذا كان الجلد قد التصق بها توجّه فورًا للمستشفى

2-برّد منطقة الحرق بمياه من درجة حرارة الغرفة أو بمياه تميل الى للبرودة لمدّة 15 دقيقة

3-على قطعة قماش نظيفة ضع مياهًا باردة وغطّي مكان الحرق

4-استخدم جيل الألوفيرا مع العسل اذا كانت الحروق من الدرجة الاولى والثانية فقط

5-تناول مسكّنات للألم بعد الاتصال بالطبيب

6-لا تُحاول فقع أو حكّ الفقاعات الجلديّة

7-لا تعرّض مكان الحرق للحرارة أو لأشعة الشمس

8-لا تستعمل القطن لتنظيف الجلد المحروق



هل تعرّضت لحروق؟"بلا معلميّة" ينقل اليك نصائح الاطباء من أجل معالجة الحروق والتخفيف من أثرها..