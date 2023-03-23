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قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في "أحمر بالخط العريض"... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2023-03-23 | 06:01
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قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في &quot;أحمر بالخط العريض&quot;... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)
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قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في "أحمر بالخط العريض"... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)

استضاف الإعلامي مالك مكتبي ليل الأربعاء في برنامج "أحمر بالخط العريض" السيدة ختام، الّتي اختارت أن تُشارك قصتها الصادمة عبر شاشة الـLBCI، طالبةً المساعدة في محاولة العثور على ابنتها "تيا".
 
وفي تفاصيل الحلقة، الّتي أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، أخبرت ختام أنها تزوجت من رياض منذ سنوات وأنجبت منه طفلتها "تيا"، إلا أنهما تطلقا بعد فترة وجيزة.
 
وكشفت ختام قصة اختفاء تيا بعد أن طلب طليقها رؤية ابنته لتذهب معه بدون عودة. وبالتالي، فلم تعد تعرف عنها شيئاً وذلك منذ حوالي سبعة أشهر.
 
وبدوره، فقد أقدم مالك مكتبي على الاتصال برياض للاستفسار عن مكان تيا، وذلك بعدما اتّهمته ختام ببيعها أو تركها في ميتم.
 
وبعد جهدٍ جهيد، تمكّن مالك مكتبي من الوصول إلى حلّ مع عائلة رياض، الّتي رفضت التفاوض معه في بادئ الأمر، يتمثل بظهور الطفلة تيا لأول مرة عبر مكالمة فيديو مع الأب للتأكد من وجودها في مكان آمن.
 
فهل سيتمكّن مالك مكتبي من إقناع عائلة رياض بأن تلتقي الأم بابنتها تيا في المستقبل؟
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا

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