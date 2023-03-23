بعد خلعها الشعر المستعار... رينا تطلّ من جديد مع رسالة شكر: "مالك مكتبي منحني القوة والشجاعة" (فيديو)

بعد مشاركتها في الحلقة السابقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، أطلّت رينا للمرة الثانية في مقطع فيديو عبر شاشة الـLBCI، شكرت فيه الإعلامي مالك مكتبي على منحها "القوة والشجاعة".



ووجهت رينا رسالةً من القلب إلى مالك مكتبي جاء فيها: "أنا أحبّ مالك مكتبي جداً وفخورة به لأنه جعلني أتخطّى هذه المرحلة الصعبة... وصداقتنا ستدوم إلى الأبد، وأنت أحلى صديق".



وأضافت: "كلّما أنظر إلى نفسي في المرآة أشعر بالفخر وأصبحت أرى نفسي جميلةً".



كما توجهت رينا للمشاهدين بالقول: "يجب أن تتحلوا بالقوة والثقة بالنفس مثلي، وإلى كلّ شخص يعاني حالة معيّنة لا تستسلم وضع أهدافاً في حياتك للمستقبل".