الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد خلعها الشعر المستعار... رينا تطلّ من جديد مع رسالة شكر: "مالك مكتبي منحني القوة والشجاعة" (فيديو)
اخبار البرامج
2023-03-23 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد خلعها الشعر المستعار... رينا تطلّ من جديد مع رسالة شكر: "مالك مكتبي منحني القوة والشجاعة" (فيديو)
بعد مشاركتها في الحلقة السابقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، أطلّت رينا للمرة الثانية في مقطع فيديو عبر شاشة الـLBCI، شكرت فيه الإعلامي مالك مكتبي على منحها "القوة والشجاعة".
ووجهت رينا رسالةً من القلب إلى مالك مكتبي جاء فيها: "أنا أحبّ مالك مكتبي جداً وفخورة به لأنه جعلني أتخطّى هذه المرحلة الصعبة... وصداقتنا ستدوم إلى الأبد، وأنت أحلى صديق".
وأضافت: "كلّما أنظر إلى نفسي في المرآة أشعر بالفخر وأصبحت أرى نفسي جميلةً".
كما توجهت رينا للمشاهدين بالقول: "يجب أن تتحلوا بالقوة والثقة بالنفس مثلي، وإلى كلّ شخص يعاني حالة معيّنة لا تستسلم وضع أهدافاً في حياتك للمستقبل".
يذكر أن رينا سبق وحاولت الانتحار مرات عدة بسبب تعرّضها للتنمّر لأنها حليقة الرأس منذ الولادة.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا
هنا
لمشاهدة حلقة رينا كاملة اضغطوا
هنا
آخر الأخبار
اخبار البرامج
برنامج أحمر بالخط العريض
رينا
مقطع فيديو
شاشة الـLBCI
رسالة شكر
الإعلامي مالك مكتبي
القوة والشجاعة
صداقة
رأس أصلع
الانتحار.
قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في "أحمر بالخط العريض"... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-20
السنوات الحارة في عشرينات القرن الحادي والعشرين ستكون من الأبرد خلال جيل
أخبار دولية
2023-03-20
السنوات الحارة في عشرينات القرن الحادي والعشرين ستكون من الأبرد خلال جيل
0
اخبار البرامج
2023-03-16
"رينا" ... رسالةٌ إلى العالم في "أحمر بالخط العريض" للحد من التنمر!
اخبار البرامج
2023-03-16
"رينا" ... رسالةٌ إلى العالم في "أحمر بالخط العريض" للحد من التنمر!
0
منوعات
2023-03-15
بعد انتشار مقطع فيديو راقص لهنّ... قلق حول مصير 5 شابات إيرانيات (فيديو)
منوعات
2023-03-15
بعد انتشار مقطع فيديو راقص لهنّ... قلق حول مصير 5 شابات إيرانيات (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-03-10
بوحيبب اتصل بنظيره القبرصي مهنئا... وتشديد على أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة وأواصر الصداقة بين البلدين
أخبار لبنان
2023-03-10
بوحيبب اتصل بنظيره القبرصي مهنئا... وتشديد على أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة وأواصر الصداقة بين البلدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
0
اخبار البرامج
06:01
قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في "أحمر بالخط العريض"... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)
اخبار البرامج
06:01
قصّة ختام وابنتها الضائعة تحبس الأنفاس في "أحمر بالخط العريض"... هل قام والدها ببيعها؟ (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-03-22
"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا أصِبتم بحروق؟
اخبار البرامج
2023-03-22
"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا أصِبتم بحروق؟
0
اخبار البرامج
2023-03-21
البزري للـLBCI: على القوى الوسطية ان تحدّد موقفها من النصاب
اخبار البرامج
2023-03-21
البزري للـLBCI: على القوى الوسطية ان تحدّد موقفها من النصاب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-03-21
السعودية: غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
2023-03-21
السعودية: غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
أخبار لبنان
2023-03-22
حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار
أخبار لبنان
2023-03-22
حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار
0
اقتصاد
05:59
البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
اقتصاد
05:59
البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة
أخبار لبنان
07:40
اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة
0
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
0
أخبار دولية
05:36
مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو
أخبار دولية
05:36
مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو
0
أخبار لبنان
04:42
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
أخبار لبنان
04:42
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
3
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
4
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
5
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
6
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
7
أمن وقضاء
02:30
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
أمن وقضاء
02:30
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
8
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store