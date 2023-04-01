نصار للـLBCI: في صيف 2023 حملة سياحيّة جديدة بعنوان "أهلا بهالطلّة..أهلا"

رأى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار انه " يجب أن يتم العمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـLBCI ان "مشروع الـTerminal 2 في المطار ليس مشروعا وليد الساعة، وهو بدأ بالعام 2016 على أيام الوزير غازي زعيتر".



واضاف "مطار بيروت عمره 30 سنة ويحتاج الى صيانة، والأولوية هي اعادة تأهيل وصيانة الـTerminal 1 لمطار بيروت".



ولفت الى ان " الإستثمار بمطار ثان في لبنان هو أمر أساسي فمن ناحية اقتصادية وانمائية لبنان بحاجة ماسة الى مطار ثان".



وأكد ان "طيران الشرق الأوسط قدّم رزم سياحية مشجّعة لاستقطاب السياح لا سيما في حملة "أهلا بهالطلّة" حيث تجاوز عدد الوافدين المليون و700 الف".



وأعلن انه قرر" استكمال حملة "أهلا بهالطلّة" وأن يضيف اليها كلمة "أهلا" لتُصبح في صيف 2023 "أهلا بهالطلّة..أهلا"".