"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص أمامكم لصعقة كهربائية؟

هل تعرّض شخص امامك لصعقة كهربائية..؟



اليك نصائح الخبراء والأطباء لتخليص حياته..



تختلف طريقة علاج الشخص المعرّض لصعقات كهربائية باختلاف قوّتها ونوعيّتها، ووفقًا لنسبة الضرر الذي ألحقته بالشخص المصاب...لذا عليك اتباع هذه الخطوات لانقاذه:



1- اقطع التيار الكهربائيّ فورًا

2- أبعد جسم المصاب عن مصدر الكهرباء من خلال قطعة خشب أو كرتون أو بلاستيك بدون أن تلمسه

3- امنع الشخص المصاب من القيام بأي حركة

4- امنع الشخص الذي تعرّض لصقة كهربائيّة من التعرّض للصقيع



"بلا معلميّة " قدّم لك نصائح الاطباء لتخليص حياة شخص أصيب بصعقة كهربائية، ولكن من المهمّ أن يزور المصاب الطبيب كي يتأكد أن الصعقة لم تؤثّر على جسده، وفي حال تعرّضه لحروق أو ضيق في النفس أو نزيف أو كسور عليك بالاتصال بالطبيب فورًا.