"بلا معلميّة.. ماذا تفعلون اذا لحِقَ بكم كلب شرس؟

"بلا معلمّية" يجب أن تعرف انه من الممكن أن تتعرّض لهجوم من كلب مشرّد وشرس بأيّ وقت، وعليك حفظ هذه الخطوات لكي تنجو بنفسك:





1- سيطر على أعصابك وتجنّب الركض كي لا يلاحقك الكلب

2- قف مكانك وبلا حركة واذا وجدت ان هذا الأمر صعب تنفيذه سر ببطء

3- لا تلوّح بيديك أبدًا وأغلق يدك على شكل قبضة لكي تحمي أصابعك

4- ارفع صوتك وبكلّ ثقة قل له أن يبتعد أو يقف

5- لا تنظر مباشرة بعيون الكلب لأن التواصل البصريّ بينك وبينه يحوّل سلوكه الى عدوانيّ أكثر

6- اذا كان معك أي غرض بيدك ارميه للكلب كي يتلهى به









