تعرض الـ"LBCI" الثلاثاء 25 نيسان- أبريل الحفل الإستثنائي "العلا تحت النجوم ALULA SOUS LES ETOILES" من "قاعة مرايا للحفلات الموسيقيّة" التحفة المعماريّة تحت سماء صحراء العلا الساحرة.العرض الموسيقي الباهر "العلا تحت النجوم ALULA SOUS LES ETOILES" من إنتاج "DEGEL Prod"، تنظيم "الوكالة الفرنسيّة لتطوير محافظة العلا AFALULA"، وبدعم من "الهيئة الملكيّة لمحافظة العلا RCU"، أقيم بمناسبة اليوم الدولي للفرنكوفونيّة في إطار الصداقة بين فرنسا والمملكة العربيّة السعوديّة.الأمسية الفنيّة الساحرة جمعت بين الفن الكلاسيكي الأصيل والمعاصر، وقد أحيتها نخبة من نجوم الأغنية الفرنسيّة كارلا بروني Carla Bruni، غيمس Gims، يانس Yanns، شيمان بادي Chimène Badi، هيلين سيغارا Hélène Ségara، إنريكو ماسياس Enrico Macias، جيلبر مونتانيه Gilbert Montagné، كلاوديو كابيو Claudio Capeo، فرح الدينابي، والنجوم السعوديّين داليا مبارك، زينة عماد، وسلطان المرشد، الذين أطلّوا بديوهات غنائيّة مُميّزة، وقدّموا مجموعة من أجمل الإغنيات الشهيرة على وقع مزيجِ من الأوتار الشرقيّة والإيقاعات الغربيّة، برفقة موسقيّين من الأوركسترا الوطنيّة السعوديّة والأوركسترا الفرنسيّة.الحفل من تقديم مقدمة البرامج التلفزيونيّة الفرنسيّة لوري ثيلمان Laury Thilleman والممثّلة والكاتبة السعودية فاطمة البناوي، وستعرضه الـ"LBCI" الثلاثاء 25 نيسان- أبريل الساعة الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة.