حساسية الغلوتين... ما هي أنواعها وأعراضها؟ (فيديو)

معلومات مهمة عن حساسية الغلوتين ضمن برنامج Morning Talk

أصبح موضوع "حساسية الغلوتين" من المواضيع الشائعة مؤخراً.



فما هي هذه الحساسية؟ ما هي أنواعها؟ و ما هي أعراضها؟



أخصائية التغذية ميراي رزق قرباني تجيب على هذه الأسئلة وغيرها في فقرة "Good Food" ضمن برنامجMorning Talk.



شاهدوا الفيديو أدناه:





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