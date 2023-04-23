حاصباني لـ"الأحد مع ماريو": لن نسير برئيس غير قادر على الوقوف بشكل رصين للدفاع عن سيادة دولة لبنان



اعتبر النائب غسان حاصباني أن "تأمين النصاب ليس فقط مرتبطًا بالمرشح بل أيضا في طريقة التعاطي مع مجلس النواب"، وقال "نؤمن النصاب لجلسة فيها انتخاب ديمقراطي لرئيس جمهورية بين مرشحين ولن نقبل بتأمين نصاب لجلسة تلتف على الدستور".



واضاف في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "لن نسير برئيس غير قادر على الوقوف بشكل رصين للدفاع عن سيادة دولة لبنان على كافة اراضيها".



وأكّد أن "حاليا مرشحنا ميشال معوض".



ورأى حاصباني ان "الخلل ليس في النظام بحدّ ذاته او في الدستور، ولكن في دولة خارجة عن الاطار العام للدولة".



وشدّد على اننا "في الانهيار والاتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار اكبر من الفراغ".



وقال "لبنان ورقة تفاوض بين بعض الدول وايران ولا نعرف أُسس المبادرة التي تطرحها فرنسا، وبعض ما يُقال اليوم وكأن فرنجية حاصل على أكثرية أصوات مجلس النواب ليس كذلك".



واعتبر ان كلام الوزير فرنجية "هو تهديد وغير مقبول عندما يهوّل بالتسعينات، ويحصل الحوار على أمور استراتيجية لا على اسم رئيس فالحوار حول اسم الرئيس يحصل في جلسات انتخاب في مجلس النواب".



واشار الى ان " اقفال مجلس النواب الى حين الوصول الى اسم معه الأكثرية امر غير دستوري".



ولفت الى ان " حتّى اليوم لا مسودة لموازنة ٢٠٢٣ قدمتها الحكومة علما انها من صلب تصريف الاعمال".



وعن دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى فرنسا، أجاب حاصباني :" لا دعوة رسمية من احد".