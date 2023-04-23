رأى النائب نقولا نحاس ان " لا بلد يعمل الا لصالحه وفرنسا تتحدث عن نفسها، ولكن بالتحليل فهي تريد ان تحافظ على دورها وعلى مصالح أساسية لها في الغاز والمرفأ وشرق المتوسط".وأكد في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI ان " الاختلال بالتوازن لصالح حزب الله بات موضوعا على الطاولة وبات التطلع الى الغد مختلف عند كل الفرقاء".واعتبر ان " مجلس النواب سيد نفسه وقانون الكابيتال كونترول ليس متعلقا بارقام الحكومة وبالتالي كان يمكن لمجلس النواب اقراره، واليوم لا نظام ماليا يمكن فيه إدارة البلاد بالجانب المالي".وقال "برأيي الخاص يجب إعادة النظر بقانون التمديد للبلديات".