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"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
اخبار البرامج
2023-04-26 | 04:30
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"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
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"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
"بلا معلميّة" اذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، أو من القلق، يجب أن تعلم أن علاجك الأساسيّ يبدأ من روتينك اليومي، وقبل لجوئك الى الأدوية، نظّم يومك، عاداتك، وأكلك، وخذ هذه النصائح بعين الاعتبار:
1- اتبع روتين يومي للنوم أي حدّد وقت نومك، بهذه الطريقة ستستفيد من انتظام الساعة البيولوجية في جسمك
2- اخلق جوًا هادئًا ومريحًا، اجعل الظلام يسيطر على غرفتك، وضع موسيقى هادئة مع صوت المطر أوالامواج مما يساعدك على الاسترخاء
3- مرّن نفسك على تقنيات التنفّس البطيء ورخّي عضلات جسمك الامر الذي يساعدك على تخفيف الضغط العصبي ويريحك
4- تجنب الأكل والشرب قبل النوم بوقت قليل، خصوصا اذا كانت مأكولاتك تحتوي على كافيين أو نيكوتين أو كحول
5- انشر رائحة زيوت عطريّة بغرفة نومك مما سيريحك ويسمح لك بالدخول في نوم عميق
"بلا معلميّة" قدّم لك نصائح الاختصاصيين والاطباء لكي تساعد نفسك للتمكّن من النوم بشكل صحي وسليم، ولكن ان لم تنجح جهودك توجّه لمتخصّص يستطيع ان يساعدك لحل المشكلة.
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