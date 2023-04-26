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ملك القدود الحلبيّة الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
اخبار البرامج
2023-04-26 | 05:01
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ملك القدود الحلبيّة الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
الراحل صباح فخري نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـLBCI
تعود الإعلاميّة كارلا حدّاد في حلقات جديدة من برنامج "المسرح The Stage" على الـ"LBCI" ضمن مسار تكريميّ لعمالقة الفنّ في لبنان والوطن العربي.
تحيّة تكريميّة جديدة يُقدّمها البرنامج في حلقة بعد غد الجمعة لرمز من رموز الطرب العربي، والمتربّع على عرش غناء القدود الحلبيّة والموشّحات، المطرب السوري الراحل صباح فخري.
مُحبّو المطرب الراحل ضيوف الحلقة إبنه الفنان أنس فخري، زوجته فاطمة محمد خير خيرو، الإعلامي منير الحافي، الدكتور سليم مسلّم، والنجم السوري محمد خير الجراح سيجتمعون في هذه الحلقة التكريميّة لمشواره الفنّي المُتميّز، كما سيطلّ الممثّل القدير دريد لحّام في مداخلة هاتفيّة، والكاتبة السوريّة شذى نصار، والموسيقيّ فتحي الجراح في تقارير مُصوّرة، وسيُغنّي لملك القدود الحلبيّة الفنّانون يزن، وشادي الصغير، وفرقة "شيوخ الطرب"، والطفل يمان.
"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
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