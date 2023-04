يعود برنامج THE RESEARCHER بحلقات جديدة إعتبارا من مساء غد الخميس بعد توقف خلال الشهر الفضيل، ليستضيف مديرة برنامج ترقق العظم والكالسيوم في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتورة غادة الحج فليحان، التي ستطلعنا على آخر الأبحاث حول مرض هشاشة العظام وأسبابه وكيفية الوقاية منه.

فليحان التي ستكشف عن سبب النقص في "الفيتامين دي" في لبنان بلد الشمس، كما وستجيب على عدد من الأسئلة، منها ما علاقة النقص في الفيتامين دي بترقق العظام، وما تفاصيل الأبحاث التي تناولت النساء الحوامل والأطفال، وأيضا الأبحاث التي تناولت تأثير البدانة وعمليات التنحيف على "الفيتامين دي" في الجسم، والأبحاث التي نفذت حول كثافة العظام والنقص في الـ VITAMIN D عند الأشخاص الذين يعانون من داء الصرع Epilepsy.

كما ستشرح دكتور فليحان عن تفاصيل التقييم الذي نفذته حول كمية الكالسيوم التي يتناولها الولد في لبنان يومياً لتكوين كثافة العظم المطلوبة، وهل هي كمية كافية؟ وستتكلم عن الإنعكاسات الإيجابية للدليل الإرشادي LEBANESE GUIDELINE Vitamin D الذي نفذته حول صحة المواطن اللبناني وبالدول العربية. كما ستتناول بالتفاصيل، موضوع عظم الإنسان من الطفولة حتى السن المتقدم، وكيف يتنامى بطريقة صحية وسليمة حتى لا يتعرض للكسور وللهشاشة مع التقدم بالعمر، خاصة وإن نسبة الكسور مرتفعة في لبنان والدول العربية بنسبة أكبر بمرتين من الدول الغربية. وستطرق للأبحاث التي نفذتها حول النساء المصابات بالسرطان وتأثير الادوية العلاجية، إضافة للكثير من الادوية الأخرى على العظام.

وفي فقرة "شو قولك" يستفتي يحيى التنير معلومات الناس في الشارع عن مرض هشاشة العظام . وفي الحلقة في فقرة OUT OF THE BOX، سنعرف هل تلقى تهديد في حياته، وأيضا عن السبب الذي حمل الفنان زياد برجي للتسويق لمنتج اللبنة، وسيكشف عما اذا كان خاض معركة كسر عظم مع أحدهم، وعن النقطة المفصلية في حياته.