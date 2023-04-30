نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!

نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!



حلّت الممثلة نادين الراسي ضيفة على حلقة السبت من "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال عبر الـLBCI.



وخلال الحلقة، تطرّقت الراسي الى تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.



فكيف كان ردّ فعلها عندما تلقت الخبر؟



الإجابة في الفيديو أدناه: