أبو فاعور للـLBCI: لم نتبلّغ أي موقف جديد من السعوديّة في مسألة الاستحقاق الرئاسيّ

أكّد النائب وائل أبو فاعور ان "اللقاء الديمقراطي" على اتصال دائم بالمملكة العربيّة السعوديّة، قائلًا " نتشرف بعلاقتنا مع السعودية التي لديها مواصفات للرئيس والتي لم تتحدث بأسماء، ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي".



وأضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "الفرنسيون هم من قالوا إن هناك اعادة تفكير جديدة واعادة مراجعة للموقف السعودي في الملف الرئاسي اللبناني، ونحن على اتصال بالجانب الفرنسي وهو متحفظ بتوصيف الموقف السعودي ويقول ان السعوديين منفتحون على النقاش".



وأعلن أن "النائب السابق وليد جنبلاط قد توقّف عن طرح اي اسماء، لأنه واضح أنه ليس هناك من ارادة سياسية داخلية وغير داخلية للوصول الى رئيس والاسماء التي تُطرح تُحرق وما من طائل من طرح هذه الاسماء".



ورأى أن بداية العلاج هي بإنتخاب رئيس ولكن ليس أي رئيس.