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برنامج The Researcher يسلّط الضوء على آخر الأبحاث حول لقاحات الأطفال

اخبار البرامج
2023-05-02 | 07:35
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برنامج The Researcher يسلّط الضوء على آخر الأبحاث حول لقاحات الأطفال
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برنامج The Researcher يسلّط الضوء على آخر الأبحاث حول لقاحات الأطفال

يتناول برنامج THE RESEARCHER في حلقته مساء الخميس موضوع لقاحات الأطفال

يتناول برنامج THE RESEARCHER في حلقته مساء الخميس موضوع  لقاحات الأطفال مع مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية والأمراض الجرثوميّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت الدكتور غسان دبيبو، الذي سيتطرق لدور هذه اللقاحات في حماية الأطفال من كثير من  الأمراض المعدية، ونتائج وتفاصيل حول أنواع  الـ Bacteria التي تصيب الأطفال والسلالات التي تنتمي إليها.

دبيبو سيتكلم أيضاً عن الأبحاث التي نفذها حول  لقاح infections meningococcal، وأيضاً عن سبب عدم إدراج وزارة الصحة في لبنان لقاحاً ضد جائحة influenza viruses أي  H1N1 وعن أخر الأبحاث التي نفذها وتناولت هذا  الفيروس الذي انتشر مؤخراً بكثافة في لبنان.
وسيتطرق الى جديد الأبحاث حول الإلتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي عند الأطفال، وأمراض ضعف المناعة الأولي وسبب ارتفاع نسبتها في لبنان.

وفي فقرة "شو قولك" يستفتي رامي وأريج رأي الناس حول كيفية اتخاذ القرار بإجراء اللقاحات.

وفي الحلقة في فقرة  OUT OF THE BOX، إطلالة غير تقليدية للفنانة ماريتا الحلاني. فما هي التجربة التي مرّت بها في حياتها وجعلتها تكسب مناعة تماماً كما يفعل اللقاح في جسم الإنسان؟ ومن الشخص الذي يمدها بالطاقة؟ وما هي نقطة ضعفها في الحياة؟ وهل من فيروس أصاب عقل جيل الشباب، وهل أصيبت بمرض الغرور ؟





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اخبار البرامج

لقاحات الأطفال

THE RESEARCHER

غسان دبيبو

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