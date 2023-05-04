"شيخ الملحّنين اللبنانيّين" فيلمون وهبي نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"

فيلمون وهبي نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"

صاحب الإرث الفنّي الخالد، المُلقّب بشيخ المُلحّنين اللبنانيّين فيلمون وهبي نجم حلقة الغد من برنامج "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد على الـ"LBCI".



موهبته الإستثنائيّة، أروع الألحان التي قدّمها لعمالقة الأغنية اللبنانيّة، وشخصيّاته التمثيليّة التي أحبّها الجمهور في مسرحيّات الأخوين الرحباني والسيّدة فيروز، نسترجعها في "المسرح" مع ضيوف الحلقة ولدَي الراحل سعيد وربيع وهبي، حفيدته تغريد دكّاش، الفنّانة القديرة ماري سليمان، المؤرّخ والناقد الموسيقي الياس سحّاب، والمُمثّل الكوميدي غابي حويّك، كما سيُطلّ في تقارير مُصوّرة الدكتور نمر ملعب إبن صديق الراحل والفنّانة نهاد سرور، وسيُغنّي من روائعه الفنّانون مارون نمنم، رفيف دندشي، شارل مَكريس، جورج نون، والطفل جيفري أبي رميا.



"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".





