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حب محمد لسارة لا يعرف المستحيل... هل ستكلّل قصتهما بالزواج في "أحمر بالخط العريض"؟

اخبار البرامج
2023-05-04 | 07:09
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حب محمد لسارة لا يعرف المستحيل... هل ستكلّل قصتهما بالزواج في &quot;أحمر بالخط العريض&quot;؟
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حب محمد لسارة لا يعرف المستحيل... هل ستكلّل قصتهما بالزواج في "أحمر بالخط العريض"؟

حب محمد لسارة لا يعرف المستحيل... هل ستكلّل قصتهما بالزواج في "أحمر بالخط العريض"؟

استضاف الإعلامي مالك مكتبي ليل الأربعاء في برنامج "أحمر بالخط العريض" فتاة كفيفة تدعى سارة، اختارت أن تُشارك قصتها عبر شاشة الـLBCI وتتحدث عن معاناتها مع نظرة المجتمع لها لأنها كفيفة.

وفي تفاصيل الحلقة، الّتي أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت سارة عن تعرّضها لمواقف محرجة عدّة جعلتها تفقد الأمل بأن تعيش حياة عادية كسائر فتيات جيلها.

كما استضاف الإعلامي مالك مكتبي في الحلقة أيضاً الشاب محمد، الذي عبّر عن حبه لسارة وقال إنه أقدم على طلب يدها 8 مرّات ووصفها بفتاة أحلامه.

هل سيتمكّن مالك مكتبي من أن يجمع قلبي سارة ومحمد لتتكلّل قصتهما بالزواج؟ وهل سينتصر الحب في النهاية؟


 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا

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أحمر بالخط العريض

مالك مكتبي

محمد

سارة

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