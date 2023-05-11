"زوجتي خانتني مع أقرب الناس"... رضا يروي كيف كشف خيانة زوجته بالجرم المشهود!

"زوجتي خانتني مع أقرب الناس"... رضا يروي كيف كشف خيانة زوجته بالجرم المشهود!



استضاف الإعلامي مالك مكتبي ليل الأربعاء في برنامج "أحمر بالخط العريض" السيد رضا، الّذي اختار أن يتحدّث عن قصة خيانة زوجته له ابن عمّه في منزلهما.



وفي تفاصيل الحلقة، الّتي أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، أخبر رضا كيف كشف خيانة زوجته بالجرم المشهود في غرفة النوم مع أقرب الناس له.



فكيف كانت ردّة فعله؟ وهل أعطاها فرصة ثانية؟



