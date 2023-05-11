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فاطمة تتكلم عن تعدد زيجاتها في "أحمر بالخط العريض" وتشعل تويتر... أي رجل تختار؟
اخبار البرامج
2023-05-11 | 09:08
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فاطمة تتكلم عن تعدد زيجاتها في "أحمر بالخط العريض" وتشعل تويتر... أي رجل تختار؟
فاطمة تتكلم عن تعدد زيجاتها في "أحمر بالخط العريض" وتشعل تويتر... أي رجل تختار؟
تحدثت السيدة فاطمة في حلقة "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI مع الإعلامي مالك مكتبي عن تعدد زيجاتها.
وبجرأةٍ تامة، روت فاطمة تجربتها مع الرجال معتبرة أنها تختار الرجل الذي يؤمن لها حاجاتها الجنسية ورغباتها.
وأشعلت السيدة فاطمة تويتر بتصريحاتها الجريئة بخاصة عن تعدد الزيجات لتلبية حاجاتها الجنسية.
لمتابعة الحلقة كاملة اضغطوا
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فاطمة
أحمر بالخط العريض
مالك مكتبي
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