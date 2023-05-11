عنفٌ جسدي وحياةٌ زوجية ملطخة بالدماء... هالة تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" السيّدة هالة التي روت معاناتها مع العنف الذي تعرضت له من قبل زوجها.

وتحدثت هالة عن تفاصيل زواجها، الذي تمّ على عمر الـ13 سنة، من رجل يكبرها بـ14 عاماً تقريبًا، كاشفة أن والدها زوّجها مقابل المال.

وتطرّقت هالة في حديثها إلى أن زوجها كان مدمناً على لعبة القمار وكان "يبيعها" الى رجال آخرين مقابل المال.

ووضّحت هالة أنها كانت تلجأ لأهلها بعد أن تتعرض للعنف وتكون الدماء وآثار العنف على جسدها، لكنها لم تلقَ أي مساعدة منهم.

فما هي الأسباب التي منعت هالة من الانفصال عن زوجها رغم العنف الجسدي والنفسي الذي عاشته؟ وما هي الرسالة التي قدمتها الى كل امرأة تتعرض للعنف الزوجي؟

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