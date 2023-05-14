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"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟

"بلا معلميّة" اذا كنت تعاني من الحشرات في منزلك، طبّق نصائح الخبراء في الفيديو أدناه للتخلّص منها..

